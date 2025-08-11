明報新聞網
即時港聞

私煙檢獲量按年增4倍　海關料因打擊策略有效 (11:21)

海關於今年首5個月檢獲2億支私煙，按年增逾4倍，同時又在上半年於各口岸發現逾1.2萬宗私煙案件。海關助理關長（情報及調查）黃浩然認為，個案上升因海關引進具人工智能的檢查儀器，以及打擊私煙的策略有效。他又強調海關會加強情報收集及交流，留意私煙市場的最新情况，並在各口岸加強執法，防止私煙流入本地。

黃浩然今（11日）於港台節目《千禧年代》表示，海關會與國際合作，並從上游做堵截跨境走私、中游取締儲存及分銷、下游掃蕩買賣私煙的策略打擊私煙；而近期海關引入具人工智能的檢查儀器，包括X光機分析支援系統、智能車底機械人等，均有助海關執法，令檢獲的私煙量上升。他又說，檢獲部分香煙並非本地常見的品牌，相信集團是利用香港物流便利的優勢，到港後再轉往其他高煙稅的地區，例如澳洲，以獲取更高利潤。

黃浩然續指，隨內地與香港居民往來漸趨頻繁，海關於今年上半年亦在各口岸共查獲12441宗入境人士非法攜帶未完稅香煙的案件，當中大部分以罰款代替訴訟處理，302宗則被檢控，其中111人被判囚14日至8個月不等；針對網上私煙廣告，黃浩然表示，海關除了會對相關廣告作出刑事調查外，亦會要求相關平台移除廣告，截至今年上半年，海關已要求了159個私煙廣告下架。
 

私煙 海關

