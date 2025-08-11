明報新聞網
即時港聞

63歲男子涉將含尿液汽水置於超市　遍及深水埗、旺角、灣仔區　惠康、百佳已將產品下架 (15:01)

一名63歲本地男子涉嫌在多間超市的「加系可口可樂」及「七喜」膠樽中加入尿液，正在扣留調查，將被起訴一項「意圖損害等而施用毒藥等」罪，明日在九龍城裁判法院提堂。警方表示，由今年7月底接獲報案，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超市發現有「加系可口可樂」及「七喜」膠樽中被懷疑加入尿液，經情報分析及翻查閉路電視後鎖定疑犯身份，並在8月9日拘捕一名涉案本地男子。警方初步調查後，發現被捕男子曾在有關店舖中與職員有不愉快經歷，懷疑犯案動機是報復超市。

其中一宗案件中，一名9歲男童飲用被污染的飲品後感到不適，他即日到醫院求醫，並無大礙。警方西九龍總區重案組總督察邱雨星表示，警方在被捕男子家中檢走7支懷疑有問題的飲品，初步不排除內有尿液，但無毒藥。他稱，相信疑犯是單獨犯案，今次屬個別事件，而大部分有問題的飲品在超市例行檢查時已被發現，暫時未有發現涉及其他飲品和食品。

邱雨星又提醒，市民購買食品及飲品前要作檢查，包括觀察飲品的樽蓋有否被打開、留意有汽飲品被打開後隨時間流逝會令樽身變軟，而容量亦會有所不同。 

可口可樂：少數個別事件　惠康、百佳：已將產品下架

太古可口可樂公司回應指，案件屬少數個別事件，涉案受蓄意污染的產品包括「Coca-Cola Plus (加系可口可樂)」 500毫升膠樽，又稱全力配合當局調查。惠康就指非常重視事件，並一直與供應商保持密切溝通，亦已將產品下架。百佳亦指，已即時調查並加強店內巡查及資訊通報，暫未接獲相關個案及產品的顧客投訴，全線店舖已即時下架涉事產品。

