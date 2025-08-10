明報新聞網
即時港聞

海洋公園「狂野龍捲風」疑故障停半空　救援人員將17人安全救回地面 (23:53)

【23:53更新】今傍晚（10日）6時許，海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」疑發生故障，在半空停留不動，據報17人被困半空。救援人員接報到場展開拯救，至約8時，將17乘客救回安全地方，事件中沒有人受傷。

海洋公園回覆查詢表示，「狂野龍捲風」於今傍晚6時20分運作期間出現故障信號，而啓動安全制動系統，因此暫停運作。受影響乘客於7時37分開始，在消防人員協助下，由工作人員帶領返回地面，17位乘客於晚上8時07分全部離開設施，沒有乘客受傷。公園現為「狂野龍捲風」進行全面檢修及重複測試，感謝受事件影響的訪客之體諒。

機電署表示，事故後已派員到海洋公園進行調查，並已要求海洋公園對有關機動遊戲機作詳細檢查及於24小時內提交事故報告。涉事機動遊戲機須經主管人員確保安全後，才能恢復運作。機電署會繼續密切監察狂野龍捲風的運作。

女遊客表示，當時在附近發現差不多坐滿人的機動遊戲停在半空，其後有消防及救護員到場，當時沒有人尖叫，秩序良好，感覺「驚驚地」，因早前曾玩過，但相信海洋公園會做好相關維護。

周先生指，見到約10人吊在半空，「唔係好敢玩之後啲遊戲」，相信事件屬罕見，可能下次再到海洋公園已忘記故障事件。另有首次到海洋公園的內地遊客成小姐與陳小姐稱，沒有玩過該機動遊戲，當時見到停在半空，機動遊戲上的人全部坐在上面等待，附近約有6工作人員，可能商討事件，估計故障不常發生，但仍會有少少害怕。

相關字詞﹕編輯推介 海洋公園 機動遊戲

