警搗招攬傀儡戶口犯罪集團　9人涉串謀詐騙被捕 (19:32)

新界南總區反詐騙組警司梁志恆指，上週四接線報，稱有犯罪集團招攬內地人來港開數字銀行户口用作洗黑錢用途，詐騙集團成員收集帳號和密碼後，會提供500至1000元報酬。

新界南總區重案組連同葵涌警區特遣隊，昨午(9日)在葵涌一個200呎開放式工廈單位拘捕3男4女，其中2男1女是集團骨幹成員，當時正協助4名內地人開户，並檢獲2部電腦、18部手機、1個路由器和10萬元現金。警方同時在旺角一個70呎賓館房間拘捕2名骨幹成員，並檢獲1部手提電腦、26部電話，當中有手機下載了銀行應用程式，並在機背上寫上銀行户口的帳號和密碼。警方其後通報相關數字銀行，關閉逾30個涉案帳户。

警方調查後相信，葵涌行動中心在今年1月起運作，旺角賓館單位則本月4日開始租用，被捕內地人以內地的住址證明開户，該犯罪集團涉及的騙案種類仍有待調查。全部被捕人士已被帶署扣留調查，稍後將會被暫控「串謀詐騙」，案件明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。