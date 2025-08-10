兩地警方搗破跨境假門票集團 (18:32)

東九龍總區刑事部經聯絡事務科協助下，8月初聯同深圳公安局展開一連5日聯合執法行動。深圳公安局在內地拘捕3香港男子、1名內地男子（24至39歲），他們均稱無業，包括集團主腦、骨幹成員，及頻繁往返兩地運送假門票的內地人。行動中，檢獲24張仿真演唱會門票，市值近4萬港元，及412張半製成門票，並搜獲載有演唱會門票圖片檔的電腦、印刷器材、隱形墨水、美工刀、密封袋等。

東九龍總區刑事警司溫景亨指，本港警方拘捕7男1女，當中包括骨幹、中介、跑腿、傀儡戶口持有人，檢獲54張高仿演唱會門票，市值約9萬港元，他們涉及至少16宗假演唱會門票案件，騙取逾10萬元。8人涉嫌以「串謀詐騙」、「管有虛假文書」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪被捕，連同6月下旬另一拘捕行動，相信已搗破涉及本港假門票的犯罪集團。

經初步調查，相信長居內地港人主腦及骨幹，購買印刷機及原材料，於內地工場製造假票，將假票帶到本港。骨幹及中介在港招攬跑腿，並在網上社交及拍賣平台上載解像度低的門票照片，聲稱有門票放售。跑腿帶同假票與買家當面交收，並利用虛假驗票手法增加對方信心。據了解，集團今年5月起運作，相信已印製逾千張假票，其售價可達原價5至6倍的「黃牛價」，而跑腿每次交收門票可獲200至1000元報酬。

溫景亨又指，門票的字體、紙質、防偽特徵皆高度仿真，但亦有破綻，例如英文條款「of identity」二字欠空格，及中文條款標點符號間距不一致，建議市民如發現受騙，應致電3661 0110或9259 2537與東九龍總區刑事部聯絡。