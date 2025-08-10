明報新聞網
即時港聞

遭發網帖「尿片到期可自取」　貨暫放走廊被盜　店方報警籲歸還 (14:15)

葵涌金龍工業中心一間嬰兒用品公司，疑遭人於網上平台帖文，訛稱一批尿片已到期，呼籲網民上門自取。店方看到網上帖文後報警求助，並呼籲網民歸還貨物，暫成功取回9成尿片。警方將案件列作盜竊跟進，經翻查閉路電視後，追緝一名年約50歲男子。

險令店家蒙受損失的嬰兒用品公司位於葵芳金龍工業中心3座，昨午（9日）5時許，一名陳姓男子報案，指在社交媒體見到其店舖一批尿片被人帖文稱「免費自取」，其後發現放在5樓電梯大堂，兩板共66箱尿片不翼而飛，損失約7000元，警員接報到場，翻查閉路電視後，發現一名男子用手推車，將10多箱尿片取走，再從正門離開，遂將案件列作盜竊，追緝一名年約50歲男子。

從網上平台截圖可見「自取」帖主聲稱「Pampers 拉拉庫（褲），已到期，有需要自取，星期一會清走。葵涌大連排道金龍工業中心3座5樓大堂」，疑網民誤信為真，紛紛留言及前往領取，店主發現後隨即在網上發文澄清指「俾人整蠱」及已經報警，並呼籲已取走尿片的網民歸還，目前已成功取回9成貨物。

本報記者今早到金龍工業中心了解，據嬰兒用品公司職員Chloe指，昨午5時許，該批尿片到達工廠大廈，一般在收貨後6小時便會將貨物入倉，員工正收拾貨倉騰出空間，暫將貨物放在走廊，強調並非霸佔公共通道，而貨箱外亦寫明製造日期為2025年，詎料facebook半小時內有人帖文稱，有過期尿片可取，認為發文者「居心不良」，截至今午已收回逾9成遭盜走貨物。Chloe續稱不認識發文者，認為誤信帖文屬「無辜」，若歸還尿片將不作追究。

