衛生署稱已提升檢測基孔肯雅熱病毒能力　將在公院引入測試 (12:29)

林文健於無綫節目《講清講楚》表示，香港出現的基孔肯雅熱病毒屬「中非型」，特點是基因突變多、傳播速度快。他指，由於全球變暖，很多蚊媒由熱帶或亞熱帶地方，向溫帶擴展，加上旅遊頻繁，相信若周邊地區繼續有個案而有旅客入境，香港的輸入個案的風險將持續存在並可能增加；如果防蚊控蚊措施做得不好，更不排除或造成局部本地傳播，強調署方將嚴陣以待。

現時旅客入境時需要進行體溫檢查等健康篩檢，林文健表示，若在口岸發現懷疑個案會轉介至公立醫院治理，強調目前已有嚴格把關，惟病毒潛伏期最長至12日，認為單靠於口岸把關並不足夠，將針對旅客多做宣傳，提醒他們入境後要繼續留意身體狀况，亦會在跨境地段做好防蚊滅蚊措施。

另外，2025/26年度流感疫苗資助計劃擬擴大資助範圍，所有18歲至49歲長期病患將可獲資助，涵蓋糖尿病等指定慢病。林文健說，預料資助計劃受眾增加約30萬人，解釋稱上季疫苗計劃接種率較理想、覆蓋率達新高，認為在有階段性突破下，是時候擴展計劃，涵蓋更多重點人群。他亦指出，科學數據顯示，對比無接種疫苗者，接種疫苗有效減少18歲至49歲長期病患兩倍以上的住院率、一倍以上的死亡率。