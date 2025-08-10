發展局於女婆山大型工地採用無人機　遙距監督施工質量和工地安全 (11:20)

發展局副秘書長何英傑接受《政府新聞網》訪問時表示，該無人機的荷載力達6公斤，可搭載多種先進遙感設備，更首次同時搭載光學雷達掃描儀和紅外線熱成像相機，全方位採集空間數據。他續說，局方自行研發的智慧工地管理系統「智眼SmartEye」之後會詳細分析無人機採集的數據，比較不同日期、不同時段的影像，量度挖掘出來的泥土和岩石體積、斜坡傾斜度和構築物垂直度等，監察工程質量和工地安全。

該款無人機可「超視距飛行」，即在操作員視線範圍外飛行，讓操作員可以一人多機的模式管理不同工地。何指出，當在工地或一些危急應變情况，例如颱風過後要到較偏遠的地方檢查，透過超視距飛行技術，操作員可利用電腦控制無人機安全到達位置。為應付長途飛行所需，局方亦引進可定位及移動的停機坪裝置，為無人機自動更換電池，整個過程僅需約1分鐘。

財政司副司長、發展低空經濟工作組組長黃偉綸早前就親赴現場視察，了解無人機的操作。他說，低空經濟在香港屬新事物，很多新事物要嘗試，「要肯嘗試、努力學。」