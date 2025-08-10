明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

發展局於女婆山大型工地採用無人機　遙距監督施工質量和工地安全 (11:20)

低空經濟監管沙盒試點項目正在推展，其中發展局於沙田污水處理廠遷往岩洞計劃的女婆山大型工地，採用無人機執行管理任務，可用作拍攝影像及收集空間數據，遙距監督施工質量和工地安全。

發展局副秘書長何英傑接受《政府新聞網》訪問時表示，該無人機的荷載力達6公斤，可搭載多種先進遙感設備，更首次同時搭載光學雷達掃描儀和紅外線熱成像相機，全方位採集空間數據。他續說，局方自行研發的智慧工地管理系統「智眼SmartEye」之後會詳細分析無人機採集的數據，比較不同日期、不同時段的影像，量度挖掘出來的泥土和岩石體積、斜坡傾斜度和構築物垂直度等，監察工程質量和工地安全。

該款無人機可「超視距飛行」，即在操作員視線範圍外飛行，讓操作員可以一人多機的模式管理不同工地。何指出，當在工地或一些危急應變情况，例如颱風過後要到較偏遠的地方檢查，透過超視距飛行技術，操作員可利用電腦控制無人機安全到達位置。為應付長途飛行所需，局方亦引進可定位及移動的停機坪裝置，為無人機自動更換電池，整個過程僅需約1分鐘。

財政司副司長、發展低空經濟工作組組長黃偉綸早前就親赴現場視察，了解無人機的操作。他說，低空經濟在香港屬新事物，很多新事物要嘗試，「要肯嘗試、努力學。」

相關字詞﹕無人機 低空經濟 編輯推介

上 / 下一篇新聞