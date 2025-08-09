明報新聞網
即時港聞

特製夾萬與「練功券」騙值450萬元兩手表　兩男子涉串謀詐騙被捕 (22:14)

兩內地男子，周一（4日）在尖沙嘴半島中心放售總值約450萬元的兩隻名貴手表時，遭騙徒以「練功券」及特製雙開口夾萬騙去兩手表。警方翻查閉路電視及經深入調查，昨日（8日）在葵涌及尖沙嘴以涉嫌串謀詐騙拘捕34歲主謀及43歲司機，起回其中一隻已轉售的Patek Philippe（百達翡麗）手表，並追查另一隻Richard Mille手表及涉案在逃人士。

油尖警區刑事調查隊第5隊督察蘇倩怡表示，從事手表交易生意的兩內地男子，有意放售總值逾400萬元的兩隻手表，其後經行家介紹，兩人於周一傍晚約6時，帶同兩手表至半島中心一間虛假手表維修店，被捕主謀在店內與兩人交易，他先取出一大袋現金博取事主信任，要求將兩手表交出作檢驗，主謀其後將兩表放進身後特製夾萬，再以點鈔機失靈為由，需往另一店舖取工具維修而離開維修店。

兩事主等待一段時間仍未見他折返，檢查鈔票時發現只有一張1000元真鈔，其餘均為印有「練功券」的偽鈔，同時發現夾萬背後有另一開口通至毗鄰房間，兩表已不翼而飛。警方經初步調查，涉事店舖各自出口的兩間相連房間，兩房由臨時牆分隔，中央放有前後門、約20乘20厘米特製夾萬。

警方接報後翻查大量閉路電視，包括「銳眼」閉路電視系統，發現當日一同黨在下午約3時已在「暗房」，至主謀將手表放進夾萬，同黨即在另一夾萬門取走兩手表，並從房間出口逃離。該同黨帶同贓物登上一輛網約貨車，至海防道表行放售，但不成功，他其後以173萬元轉售一表表予彌敦道一表舖，該同黨及後經港珠澳大橋潛逃往澳門。

警方經深入分析，昨日拘捕涉案主謀及司機，兩人分別報稱為地盤工人與貨車司機，他們暫涉嫌串謀詐騙被扣查，案件由油尖警區刑事調查隊第五隊跟進。行動中，檢獲6萬元懷疑贓款及起回其中一隻已轉售的手表。據了解，涉事的Patek Philippe手表約值200萬元；另一隻Richard Mille手表約值250萬元。據悉，澳門拘捕一名疑與案有關的男子，兩地警方正核對資料，是否為潛逃至澳門的同黨。

