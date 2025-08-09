六團體聯合發布民間施政報告　建議政府審視外勞及提高外勞徵費 (21:10)

清潔服務業職工會和香港物業管理及保安職工總會於該份報告中均提及外勞輸入問題，清潔服務業職工會指出，現時7000人獲批成為輸入清潔員及保安員，雖佔從業員總數不足4%，但部分僱主透過設定惡劣條件，「人為」製造勞工短缺以輸入外勞，不少本地工人遭削減工時、開工不足，工資受壓；香港物業管理及保安職工總會則指出，現時受到AI系統和外勞的夾擊，形容物業管理及保安行業受到挑戰，呼籲政府對外勞設立明確、可啟動的「暫停機制」，並提高外勞徵費，由每月400提升至800港元，將徵費用於設立入行獎勵、津貼或職業培訓。

個人及社區服務行業職工總會促設立「零散工援助金」，為開工不足的就職者提供短期補貼，同時加強監管僱主欠薪和延遲付款等情况。會方指，餐飲、零售和活動及物流行業以零散工支撐日常營運，惟不少公司削減臨時人手開支，而零散工本身缺乏法定勞工保障，認為政府應設援助金，以保證基層打工仔的基本權益。

老人權益中心、青年退保關注組和全民退保關注組均再重申設立全民退休保障，其中全民退保關注組另籲設立「失業援助金」，強調應設四大原則，包括即時受惠、免審免查、短期支援和足夠水平四大原則，當各行各業結業或工人被迫放無薪假時，政府應提供短期性經濟支援。

另外，老人權益中心再提成立「照顧者支援閣」，以全港214間長者鄰舍中心作為支援照顧者的第一道防線，為受照顧者和照顧者提供場地及人手支援。