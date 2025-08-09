警接連搗破兩宗毒品案拘3人　檢總值4500萬元可卡因及大麻花 (17:06)

毒品調查科行動組3A隊高級督察陳源勳表示，警方經深入調查，探員昨早在元朗石塘村附近截查一輛可疑私家車，於車上搜出11公斤磚狀可卡因，遂以涉嫌販毒拘捕49歲男司機。探員及後將該司機帶返他在附近租用的鐵皮屋，於屋內地下暗格再搜出29公斤、同類包裝的可卡因。行動中檢獲共40公斤可卡因，市值約3000萬元。

探員在調查期間發現一名形迹可疑的內地男子，遂將他截停。經調查後，在其管有的鐵皮屋檢獲140萬支私煙及1.3萬支加熱煙，總市值約630萬元，該名29歲內地男子，涉嫌管有應課稅品被捕，案件已轉交由海關跟進。

毒品調查科探員於同日下午在青衣截查兩名男子，他們正將家俬搬運至貨車。經搜查後，發現家俬內藏有119包真空包裝的大麻花，共重65公斤，毒品市值約1500萬元，該兩名分別25歲及56歲男子，涉嫌販毒被捕。涉毒品被捕的3男子已分別被暫控各一項「販運危險藥物」罪，案件將於下周一（11日）分別在屯門及西九龍裁判法院提堂。

據了解，涉毒品被捕的3男子，相信收取約2萬至5萬元的報酬，為販毒集團處理毒品及管理儲存倉。