警續打擊黑社會「細B」犯罪集團　堵截其涉賣淫收入來源拘67人 (14:53)

有組織罪案及三合會調查科警司周家文表示，O記派出臥底探員，於今年3月開始滲入犯罪集團搜集情報及證據。初步相信，該集團經營私人會所及樓上酒吧，透過相熟職員向顧客推介性工作者提供性服務，從中抽取高昂佣金，大幅剝削性工作者收入。

集團成員於外地招攬性工作者來港工作，包括台灣、泰國及內地等，集團會安排她們抵港後的住宿及車輛接載往返娛樂場所接客，每次性交易收費由5000元至10000元不等。另外，集團成員亦會向顧客兜售依托咪酯等毒品。

經過多月蒐證後，認為時機成熟，警方於周四（7日）展開代號「天堡」拘捕行動，探員聯同入境處突擊搜查位於灣仔,、中環及大埔多處地點，包括由犯罪集團經營或有聯系的私人會所及樓上酒吧，共拘捕22男45女， 年齡由20至62歲，當中20名台灣女子、4泰國女子持護照入境，另17名內地女子持雙程證來港，其餘為1台灣男子及25名本地人，他們分別涉嫌控制他人賣淫、依靠他人賣淫的收入為生、違反逗留條件、經營無牌酒吧等。

行動中，警方檢獲逾28萬元懷疑犯罪得益、大量單據及帳簿等證物，另外亦扣查8輛用作接載性工作者的七人車。部分持護照或雙程證來港的被捕人士，已轉交入境處跟進，其餘被捕者則仍被扣留調查。警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動，以打擊暴力罪案、相關黑社會活動及其收入來源。