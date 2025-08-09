明報新聞網
即時港聞

特區政府強烈反對七國集團不實及偏頗言論 (14:57)

警方國安處上月懸紅通緝19人，涉在境外組織及參選「香港議會」，G7 RRM發聲明形容行動是誇國鎮壓，損害了國家主權、人權等。特區政府今（9日）發聲明表示強烈不滿和反對，形容為不真實和偏頗言論。外交部駐港公署亦指G7 RRM詆毀及抹黑警方的執法行動，對此表示堅決反對及強烈譴責。

就警方國安處上月的懸紅通緝行動，G7 RRM發聲明稱，有關人士只是「行使他們的言論自由（exercising their freedom of expression）」，形容行動是誇國鎮壓，損害了國家主權、人權等。其後特區政府指出，有關人士被通緝並非因他們「行使發表的自由」，而是他們在當地從事危害國安的勾當，政府有責任依法追究在境外涉嫌干犯《港區國安法》及其他危害國家安全罪行的人。

政府發言人又指，任何外部勢力及別有用心人士，在特區政府提出相關措施後，詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，是典型、虛偽雙重標準，重申香港居民的人權和自由受《憲法》及《基本法》保障，任何外國或外部勢力企圖詆毀香港情況，「只會理屈詞窮，絕不會得逞」。

外交部駐港公署則表示，警方通緝相關人士屬出於維護香港法治、捍衛國家主權安全的需要，合理合法、有理有據，西方對警方所謂「跨國鎮壓」的指責純屬無稽之談；而任何抹黑及干預都動搖不了中央政府及特區政府維護國家主權安全的堅強意志，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠，敦促有關國家反躬自省，切實遵守國際關係基本準則及尊重特區法治，停止以任何藉口干預香港事務及中國內政。

