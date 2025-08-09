西九龍警方一連五日打擊電動單車行動　拘42男女涉五宗罪 (12:30)

行動中共檢獲42部電動單車並拘捕42人，包括29名本地男子、3名本地女子及10名非華裔男子，年齡介乎18至66歲 ，其中11人被捕時正進行外賣工作中。眾被捕人涉嫌「在行人路上駕駛電單車」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。其中一名36歲被捕非華裔男子懷疑以他人外賣平台賬號接單並從事非法勞工活動，將加控「串謀詐騙」以及「禁止接受僱傭工作」二項罪名。所有被捕人已獲准保釋候查。

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊主管鄭皓銘高級督察表示，於市區使用電動單車除違反法例外，亦為一非常危險行為。 電動單車最高速度可以輕易達到時速50公里或以上，與一般電單車速度相若。電動單車亦無保險保障；一旦發生交通意外，其他道路使用者包括行人及駕駛者勻得不到應有保障，後果可以非常嚴重。除執法行動外，西九龍總區交通部與香港主流外賣平台保持合作關係，如果外賣平台發現外賣員送外賣時，違反嚴重交通規例如駕駛未領有牌照車輛（包括電動單車）平台會主動凍結其外賣平台帳號。