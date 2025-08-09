明報新聞網
即時港聞

陳國基：本港有成熟機制處理極端天氣　不會就僱員是否需停工立法 (10:54)

香港早前連日暴雨，政務司長陳國基表示，本港應對極端天氣已有成熟機制處理，即使「極端天氣督導委員會」未有開會，市民的保障亦不會減少。他又說，八號風球及黑雨已可定義為極端天氣，僱主及市民可參照相關指引安排上班，但為了保持社會運作，政府不會考慮為僱員是否需要在極端天氣停工立法。

陳國基今（9日）於商台節目《政經星期六》表示，香港多年來經歷多次惡劣天氣，政府已發展了一套成熟的機制處理，當天文台發出八號颱風信號時，緊急事故監察及支援中心將自動運作，各部門包括天文台、警務處、土力工程處、渠務署等人員會「自動埋位」，當區內有水浸或山泥傾瀉等報告，中心就會立即安排相關人員處理；為省卻傳達指令時間，政府近期亦將中心提升至指揮中心，處長級人員會在場坐鎮，確保安排上可更快捷。

在連日暴雨期間，政府「應對極端天氣督導委員會」沒開會惹爭議，陳國基解釋，「應對極端天氣督導委員員」主要是當天文台預告香港將發生惡劣天氣，對香港有廣泛及嚴重影響，委員會才會召集各政府部門人員或電力公司等，開會討論未來應對安排；惟暴雨難預測，如「煲水煲到100度，會預計到有氣泡，但氣泡會喺邊到出，就好難預測」，強調政府事前已做好預防工作、事發時果斷應對、事後復原工作亦迅速。

陳國基又說，八號風球及黑雨已可定義為極端天氣，僱主及市民在相關信號取消後，可參照八號風球或黑雨的安排。對於「極端天氣」停工指引的作用，他解釋，天文台釐定極端天氣有一定標準及指引，即使當警告信號取消，市內情況或仍不適宜市民上班，因此指引是在不影響科學判斷下，保障市民安全的一種行政做法。

被問到會否立法規定僱主在極端天氣下停工，陳國基明言，不會就相關議題立法，因部分工種，例如醫護人員、紀律部隊、傳媒等是必須在這個時候上班，以維持社會基本運作，難以一刀切立法。他又希望僱主要有同理心，體諒及彈性處理員工上班的情況；僱員亦可就僱主無理要求，包括扣減假期或薪酬，按《僱傭條例》、《僱傭補償條例》等向勞工處舉報。

