即時港聞

陳美寶：年長司機體檢修例建議諮詢工作大致完成 不遲於明年首季交立會審議 (09:21)

35歲菲律賓籍男旅客本月5日於荃灣楊屋道如心酒店門外遭的士撞倒不治，八旬司機報稱事發時頭暈。事件引起社會關注高齡司機駕駛安全的程度。政府早於前年提出研究修例，對年長商用車司機設較嚴謹的體格證明要求，惟一直未立法。運輸及物流局長陳美寶表示，相關立法諮詢工作一直進行，目標不遲於明年第一季提交立法會審議。她透露未來或要求年長司機「一年一檢」，同時將青光眼、聽力及認知障礙等納入體檢範圍內，但不會以年齡限制司機的可駕駛的車種。

陳美寶今（9日）於港台節目《星期六問責》表示，日後商業司機視力要求將更嚴格，參考專家意見，期望增加指定檢查範圍，如涵蓋青光眼、聽力和認知障礙等，部分高齡人士服用治療慢性疾病藥物，亦可能影響肌肉反應，因此亦需特別小心。她又指，商用車司機每1000人就有21.5人涉及交通意外，較私家車每1000人有3人為高，就風險管理角度而言，政府傾向實施「一年一檢」方便醫生跟進，未來或會制訂醫生名冊，方便商用車司機尋找合適醫生。

大埔新娘潭路山泥傾瀉路段明晚可全線重開

被問到香港會否參考部分地方，如內地會限制指定年紀的司機駕駛個別車種的做法，陳美寶說，目前65歲以上的商用車司機約12萬人；在20萬名的士司機中，有8.6萬人是65歲或以上，佔約4成。由於年長司機有一定數量，若一刀切限制，或令他們的生計，甚至本地人力資源出現問題，故現階段希望先在體檢方面改革，確保司機在安全情況下駕駛，年齡限制暫不屬於優先處理範圍。她又說，政府計劃簡化的士筆試，吸引更多人投身行業，將司機的數量擴大。
 她又透露，早前發生山泥傾瀉的大埔新娘潭路近新娘潭燒烤場路段，或於明日晚上全線開通。

