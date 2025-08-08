基孔肯雅熱｜增1宗輸入及1宗可能個案 66歲及22歲患者分別居於石籬一邨及西灣河街 (20:37)

中心指由於病人整個潛伏期在佛山市逗留，認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心又指病人沒有其他同行人士，她的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

另一宗可能個案涉及一名過往健康良好的22歲女子，居於東區。初步調查顯示，她於7月16日至8月4日外遊（7月16至28日：馬達加斯加；7月28日至8月3日：毛里求斯；8月3至4日：馬來西亞），並於8月4日返港。她報稱在馬達加斯加旅遊期間曾被蚊叮咬，自7月25日起在馬達加斯加出現發燒、頭痛及多處關節痛，於30日起四肢出疹，她回港前已經退燒。她回港後，因關節痛於8月4日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，於翌日入院接受治療，並於7日出院。

中心指病人8月4日採集的血液樣本對核酸檢測呈陰性反應，而於5日採集的血液樣本經檢驗後，今日證實對基孔肯亞熱病毒免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應，顯示個案可能屬於已康復個案。

中心認為病人在返港時已對蚊子不具傳染性。中心會安排病人於下周再抽取血液樣本作第二次抗體檢驗，如樣本中基孔肯亞熱病毒的抗體滴度比第一次的樣本高出超過四倍，可視為確診個案。

本港今年累計錄得5宗基孔肯雅熱確診個案，均屬輸入個案；以及1宗可能個案。本港2016至2019年每年錄得介乎1至11宗個案，全為輸入個案。

