柴灣環翠護老中心現「產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌」感染群組　涉5名女院友 (19:53)

衛生防護中心今（8日）公布，早前接獲醫管局通知，5名年齡介乎68至93歲、居於柴灣一間安老院舍的女院友，因自身疾病先後到公立醫院求診，她們的樣本經化驗後，確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。據悉該院舍為柴灣環翠護老中心。中心發現該耐藥性細菌可能於院舍內傳播，正在院舍為接觸者進行篩查，以找出其他可能帶菌者。

中心已實地巡查涉事院舍，發現該院舍未有全面執行相關的感染控制措施，已建議院舍採取措施以預防耐藥性細菌在院內傳播，包括妥善護理程序、徹底清潔及消毒環境、員工和院友保持手部衛生。中心會繼續對該院舍進行醫學監察，亦會繼續調查個案群組。

腸道桿菌（例如大腸桿菌和克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，或從而導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀况。