新田科技城第一期首階段部分工程招標　目標5年後完工 (18:18)

土拓署表示，今次合約的工程主要包括地盤平整及土地勘測；興建連接落馬洲路、青山公路—洲頭段及古洞路的地面L18、L19、L20和L21道路；興建一座污水泵房。另包括建造單車徑、行人路、排水系統、污水系統、連接上水濾水廠與擬建新田食水配水庫直徑1000毫米的食水幹管、園境美化及斜坡工程，以及為上述工程實施緩解環境影響措施和環境監測工程。

據土拓署網頁列明，合約的投標者或合營企業投標者的參與者／股東，須整體地在原定截標日期起的過去10年內，在香港或以外地區完成最少一項涉及土地平整或道路及渠務工程合約，調整後合約價值不低於8.55億元。

土拓署在去年起，已為新田科技城第一期第一階段的部分工程陸續招標。整個第一期第一階段發展佔地約158公頃，所需工程包括進行工地構築物移除及平整工程，擴建其中一段長2公里的新田公路、興建區域幹道和區內道路、其他基礎設施工程等，核准工程預算為271.8億元。

去年第一期第一階段工地批出的兩份合約，已於去年12月起展開工程，其中「第一期第一階段（東）—合約一」的承建商為豐利建築工程有限公司，合約總價2.29億元；以及「第一期第一階段（西）—合約一」的承建商為中鐵十五局 - 同利聯營，合約總價3.59億元。兩份合約分別預計在2028年及2027年完工。