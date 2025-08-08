明報新聞網
即時港聞

警揭三合會盜用他人資料開空殼公司登記車輛作非法活動　公司名稱發音與活躍黑社會組織相近　21人落網 (18:17)

警方調查年初元朗一宗黑幫謀殺案時，發現有三合會懷疑以空殼公司登記車輛作非法活動。新界北總區刑事部周二（5日）在全港各區展開拘捕行動，分別以「行使虛假文書」、「串謀詐騙」及「販運危險藥物」共拘捕21名本地人，包括19男2女，部分懷疑有三合會背景。行動中，警方檢獲約值480萬證物，包括18輛由非法開設空殼公司登記的私家車，市值約130萬元，並在其中一輛車上檢獲約6.5公斤冰毒，市值約340萬元、現金約10萬及一批公司登記文件。

新界北總區重案組總督察歐陽德表示，本年1月22號凌晨，一名24歲懷疑有三合會背景男子，在元朗工業區被另一個素有積怨的黑社會團伙埋伏，其後身中多刀身亡。警方經調查發現接載刀手的6輛私家車分別由4間公司登記，其中3間公司名發音與一個活躍黑社會相近。4間公司分別報稱為物流、設計、投資及汽車業務，分別於去年4月至10月期間註冊成立，共登記59輛私家車，其中13輛車因牽涉不同案件而被檢獲，包括6輛涉及接載謀殺案的刀手。另外7輛則涉及屯門、元朗及深水埗「藏有攻擊性武器」及「販運危險藥物」的案件。

警方其後調查3間公司董事，發現3間公司的董事在不知情下，被人盜用個人資料註冊公司，餘下一間公司董事則暫時未聯絡上。警方亦發現，其中2間公司登記地址位於屯門一條村的村公所，另兩間公司則以秘書公司作登記地址，4間公司並無任何報稅紀錄，相信是被人非法開設兼用作非法活動的空殼公司，當中13輛涉及謀殺等嚴重罪案，警方相信有三合會利用他人資料非法開設空殼公司登記車輛用於非法用途，以逃避追查。

警於涉案車輛檢冰毒、現金

警方透過運輸署調查車輛牌照申請資料後，鎖定31名目標人物，包括兩名負責開設空殼公司及處理車輛牌照續期的骨幹成員、3名負責租車位的租客及26名曾經駕駛車輛的司機。警方經翻查閉路電視及情報分析，鎖定另外5輛停泊屯門區的目標車輛。

新界北總區刑事部聯同元朗及屯門警區刑事部於周二（5日）至昨日（8日）展開拘捕行動，以「行使虛假文書」及「串謀詐騙」拘捕21人，包括一名利用他人資料開設空殼公司及處理公司車輛牌照骨幹人員、一名負責為車輛承租泊車位的租客以及19名曾經駕駛涉案車輛的司機，包括19男2女，年齡介乎19至55歲，大部分報稱無業，其餘報稱文員、銷售員、運輸工、建築工、車房維修等，當中8人士懷疑有三合會背景。

警方亦於屯門檢獲5輛目標車輛，在其中一輛停泊在路邊的車輛檢獲約6.5公斤冰毒，市值340萬港元，並於其他車輛檢獲現金約10萬元，另在4間空殼公司所聘請的兩間秘書公司檢獲開戶文件等。

