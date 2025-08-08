胡漢清涉不小心駕駛被控兩項傳票控罪　稱將爭議涉案「車CAM」片段 (17:27)

胡漢清（現73歲）坐輪椅代步，在律師席上自行應訊。控方透露，胡在審訊期間會自行抗辯。本案將會傳召3名證人，包括提供行車紀錄儀片段的投訴人、負責發出傳票的警員，及一名大廈保安，並預計案件在一天內審結。

胡表示，他曾就涉案行車紀錄儀片段的完整性，向警方申請延期提供資料，惟案情撮要中未有提及。胡又指，正與控方進行協商，若控方考慮將不小心駕駛改為違反橫越雙白線的規定，他願意承認違反規定。控方回應，需要向警方確認申請延期一事，以及需時與律政司商討。

裁判官遂將案件排期於10月14日開審，另指示控方需於28天內以書面方式表示立場及會否考慮認罪協商。

兩項傳票罪指有人提出告發，指稱胡於2024年8月14日下午5時57分，於羅便⾂道103號景雅花園外面，在道路上不小心駕駛一輛私家車；另指稱，胡身為當時該車輛的登記車主，沒有於2024年8⽉21⽇後21天內向通知書內指明的警務⼈員，供給⼀份按通知書內指明格式及簽署的書面陳述，提供該被指控罪⾏發生時之司機的姓名 、地址及駕駛執照號碼及與該上述司機的關係。