即時港聞

女紀律部隊人員被捕後遭革職　入稟司法覆核稱分娩後記憶力差影響受查表現 (16:39)

一名在政府任職12年的女紀律部隊人員，日前入稟高等法院，尋求司法覆核推翻她遭公務員事務局革職的懲罰。入稟狀披露，申請人曾在2019年8月被捕，事後與隸屬的部門會面。申請人認為局方未能充分考慮當時她剛分娩，記憶力衰退，令她無法記起受查細節等說法。申請人要求法庭頒令撤銷局方將她革職的決定。

是次司法覆核的申請人為Chan Ka Yan Karen（音譯陳嘉欣），擬答辯人是公務員事務局局長。入稟狀未有披露申請人隸屬什麼紀律部隊，亦沒披露申請人因何事而被警方拘捕。

據入稟狀指，申請人曾被警方拘捕，後來警方表明調查結束，申請人以為事件告一段落。惟事發後1年半，即在2021年2月，申請人受到部門會面調查。今年初，申請人向公務員紀律秘書處作出解釋，指她於接受會面時剛分娩3個月，出現孕婦的記憶力衰退，加上她需專注照顧嬰兒，壓力沉重與睡眠不足，以致無法記起很多細節。愛犬離世亦令申請人大受打擊，影響會面的表現。

惟局方表示，難以相信申請人會輕易忘記，因為申請人作為紀律部隊人員，被截停及拘捕之事對她來說理應難忘。申請人質疑，作為紀律部隊人員與擁有良好記憶，兩者沒有邏輯關係，何況從常識而言，紀律部隊人員出庭作供之前，亦依賴他們的記事冊來喚醒記憶。申請人認為，局方未能充分考慮其記憶衰退的情況，亦沒有給予足夠理由以解釋拒絕信納的原因，遂要求法庭頒令撤銷局方將她革職的決定。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

