明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐二案辯方稱張家俊被迫供　楊怡斯方質疑控方舉證空洞 (16:10)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，今（8日）在高院繼續結案陳辭。辯方大律師表示，警員襲擊被告張家俊的胸口，迫張家俊招認和交出手機密碼，陪審團不應考慮任何招認證供。另一被告楊怡斯的大律師表示，控方針對楊怡斯的指控「空洞而無物」，若陪審團不肯定嫌疑對象和楊是同一人，應裁定楊無罪。

綜合證供，第四被告張家俊警誡下稱「我無份整炸彈」，警方在張的公司和私家車搜出電路板和化學品。張自辯稱被捕時遭警員拳打，涉案電子裝置由同事「大隻仔」使用。至於第五被告楊怡斯被指負責擺放港鐵羅湖站爆炸品，楊無自辯。

辯方大律師張志輝結案陳辭表示，張家俊被捕時遭警員毆打，致胸口受傷及左膝碎裂。辯方不認同控方所稱，張家俊在警方破門入屋時「頂門」受傷，因「頂門」應弄傷手部和肩部，而非胸口及膝蓋。辯方稱，警員當時戴戰術手套毆打張，張送院時無向醫生談及此事，僅指出受傷部位，符合一般傷者的反應。

辯方希望陪審團考慮，張家俊公司被搜出物品未必與炸彈有關，例如電路板可以製作汽水機屏幕，具正當用途。辯方表示，張自辯稱部分物品屬於「大隻仔」，亦供出「大隻仔」全名為陳湛男，此人不是子虛烏有。至於張手機搜出墓碑型炸彈設計圖，辯方指該炸彈只能存放9公斤炸藥，和涉案Telegram（Tg）群組討論引爆20公斤炸彈不脗合，反映張無參與串謀。

另一辯方大律師陳偉彥結案陳辭指，本案在楊怡斯被捕後超過4年開審，因控罪嚴重，辯方預期控方會列出實質證據，不過控方「舉證失敗」。辯方稱，若將控方案情推到最高，即肯定警方調查的Tg用戶「叉雞飯呀陳」是楊，只要陪審團心存一絲疑問，就要裁定楊無罪。辯方冀陪審團考慮，警方跟蹤調查的女子只是和楊相似，「真心肯定到係同一個人咩？」

控方早前傳召多名警員，供述從閉路電視認出楊怡斯現身羅湖，並監視楊的行蹤。辯方批評監視警員證供一式一樣，「好似餅印咁倒模出嚟」。辯方提及，控方審訊途中呈上一張黑白照，稱監視警員透過照片辨認楊，但無交代照片來源，「憑咩話係第五被告？」聆訊下周一續。

相關字詞﹕法庭 反恐條例 編輯推介

上 / 下一篇新聞