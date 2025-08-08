回應梁振英質疑　孫玉菡稱「以數據說話」　指人才助穩定勞動人口及住宅空置率 (13:11)

孫玉菡指，按政府統計處最新推算，2046年中65歲或以上長者會佔整體人口的36%，而勞動人口參與率也會從去年55%下降到2046年約52%，而人才與家眷陸續抵港及落戶，扭轉本地勞動人口跌勢。他引述數據指2024年中香港人口比2022年中增加2.4%，而過去一年持續人才移入，抵銷人口自然減少的影響，讓整體人口保持穩定。

孫玉菡又說，新來港的人才大多處於工作年齡，有助補充本地勞動力，並指去年的30至44歲勞動人口較2022年累計上升1.7%，快於整體勞動人口同期0.3%的增長率。他又指來港受養人六成是18歲以下的子女，形容他們是「生力軍」。

對於住屋需求，孫玉菡說人才來港之初先租住物業屬正常，並引述市場分析指2022年12月至今年6月，香港私人住宅租金指數累計上升逾一成。至於為何住宅物業空置率未下降，他指2024年本港20至34歲年齡層的人口較10年前下降約24萬，該年齡層的本地人普遍開始另置居所，是住宅物業市場的重要客源，該年齡層人口下跌本該導致住宅物業需求減少，而「搶人才」措施帶來新客源，空置率才大致平穩，形容「幸保不失」。

孫玉菡：大部分到港人才已在港成功就業 未來兩周將公布續簽數字

至於人才對本港的經濟貢獻，孫玉菡指，大多數入境計劃要求人才到港前要在本地獲聘，而大部分到港人才已在港成功就業，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，當局一直密切關注各項人才計劃的續簽申請，掌握他們的就業動向和發展狀况，將在未來兩周內公布續簽統計數字。

