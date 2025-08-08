明報新聞網
即時港聞

東頭邨男子代父出頭誤殺和事老　認罪囚兩年半 (12:22)

黃大仙東頭（二）邨去年發生命案，退休漢被人推跌致後腦重創後不治；事後一名34歲地盤工人被捕，他今日（8日）在高等法院承認一項誤殺罪，案情披露事源被告父親一次隨地便溺，而與邨內居民爭執結怨，被告按父親要求代為出頭，事主調停時遭被告推跌並撞傷頭部，其後身亡。法官指被告雖然無意殺害或嚴重傷害事主，但行為釀成悲劇，令無辜事主喪命，判刑須具阻嚇。經考慮他認罪及求情後，判被告入獄2年半。

被告章慶樂（現年34歲，報稱地盤工人）承認一項誤殺罪，指他去年1月29日在黃大仙東頭（二）邨旺東樓地下2號鋪外，非法殺害59歲男子陳坤。

案情指，被告父親章文（譯音）與一名叫劉漢平（譯音）的男子因為在東頭邨內各自經營回收店而結識，後來兩人的店鋪結業。2014年，劉與家人搬進東頭（二）邨某單位內居住，劉經常與一名鄰居，即本案事主陳坤在上址一間7-11便利店外喝酒消遣；章文有時參與聚會，但他酒後的行為惹來眾人關注。一次章文在便利店外的花槽旁邊小便，劉與章文爭執並打架，導致兩人被捕，關係更趨惡化。

至去年1月29日，劉與友人在上址喝酒，其間章文從便利店內行出，扔出6個啤酒空罐，並致電他人說「佢喺度，你哋現在出來」。約4分鐘後，被告與2名男子出現並包圍劉。被告不停指責劉襲擊他父親，又捉着劉的衣領。劉說事件已經過去，其時事主從後捉着被告的手肘，着他不要動手。被告突然轉身，猛力用雙手推向事主胸口，事主向後跌倒且頭部撞地，隨後口吐白沬、左耳及後腦出血。

惟被告仍想衝向事主，劉的友人阻止，質問被告「係咪仲想繼續」。有人報案後，章文留在現場，被告與同行2名男子逃走。當晚事主送院搶救，被診斷腦幹出血，延至1月31日凌晨不治。被告在1月31日早上到警署自首，他在警誡下稱「係我爸爸打畀我，叫我落去、陪佢質問『阿平』點解打人同了解件事」。

法官判刑時提及，被告的父親去年12月離世，被告當時還押在監房而未能出席父親的喪禮。被告深感後悔，想對事主家人致歉，又坦言他經歷父親離世後明白失去至親的悲痛，願意承擔法律責任。惟法官指出，被告犯案後逃離現場，加上過去有搶劫罪案底，事件令無辜事主喪命，最終判囚2年半。

