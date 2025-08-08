明報新聞網
即時港聞

家庭主婦涉猥褻長子及製作涉及子女的色情片　申押後答辯處理認罪協商 (12:14)

育有兩子一女的家庭主婦，涉嫌向長子作出猥褻行為，又製作長子與女兒的色情影片，因而被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪及三項「製作兒童色情物品」罪。案件原訂今天（8日）在區域法院答辯，惟辯方指一宗新近上訴庭案例對被告有影響，申請押後答辯，就著兩項猥褻罪跟控方作認罪協商。暫委法官把案件押後至今年8月22日再訊，被告申請保釋被拒，須還押候訊。

被告W.C.T.（36歲，家庭主婦）在傳譯主任協助下以普通話應訊。控罪指稱，被告2019年12月12日至2020年12月11日之間某日，兩度在太子某單位向男童Y作出嚴重猥褻作為，以及兩度以電話製作載有兒童色情物品的錄像。控罪又指，被告另於2021年12月12日至2022年12月11日之間某日，在上述太子單位以電話製作載有兒童色情物品的錄像。

辯方表示，被告今年4月打算認罪，惟上訴庭早前就一宗案例頒判辭指，獲取性滿足是猥褻罪的控罪元素，判決對本案被告有影響。辯方希望押後答辯，就兩項猥褻罪跟控方作認罪協商，並申請讓已還押13個月的被告保釋候訊。控方不反對押後案件，但反對被告保釋。暫委法官鍾明新聽罷陳辭後，將案件押後至今年8月22日再訊，下令被告繼續還押候訊。

