明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

崇正中學與深圳「摘星」合作辦DSE課程捲借殼風波　崇正校監否認合作　摘星反指有為崇正招生 (12:30)

深圳教育機構「摘星教育」早前在內地社交平台招中四及中五生，聲稱經崇正中學提供「正規學籍」和校舍，摘星提供教學及教材。教育局前日向本報證實摘星在港無註冊，局方正採取適當執法。摘星今日（8日）發聲明指，「僅代理崇正中學招生」，並無在崇正中學舉辦課程，擬招收的學生均在崇正中學校址上課，教學人員均為崇正中學老師，但其後又指旗下老師與崇正簽約，摘星的老師會以崇正老師身分教學。

教育局傍晚指，鑑於教育局常任秘書長認為該校校董行為令人並不滿意，故此按《教育條例》暫停該校在校舍內或該校舍內任何部分營辦。

摘星：旗下老師會以崇正老師身分辦學

摘星又稱，有關崇正中學的宣傳均在深圳發生，未有在香港有任何宣傳或招生活動。不過，本報記者上周六（2日）以學生身分經微信向摘星查詢，其中一名教師回覆指，新學年招收中四至中五生，每級58人，現時各級已逾百人報名，師資來自香港及深圳「摘星本部」。

摘星其後再指，旗下老師與崇正簽約，摘星的老師會以崇正老師身分教學，聲稱所有老師有香港教學資格，又指不認識崇正校長和校監，質疑崇正校監黃華安9年前已失去學校控制權，稱他們代表崇正與他們聯絡的一方與黃華安「對立」，來自學校目前的管理公司，對方亦擁有「校章」。

摘星亦稱，在今年7月與崇正簽署「授權書」，代為招生，否認「借殼」，又稱宣傳海報上提及「摘星教學」的用字「不太好」，會將之下架。

崇正中學校長：全不知情

崇正中學校長董福今午文字回覆本報稱，對事件「全不知情，我也想知誰在攪」，並拒絕本報電話訪問邀請，「要說的已經說了」。至於崇正與摘星教育有否合作，他指自己及校監黃華安「肯定沒有，至於有沒有中學的人用學校的名去做這違反教育條例的事，我不知。在未知事件的真相前，我不能亂答」。至於誰人負責招生，他亦稱不知道。對於為何不主動澄清，他反問「我又沒有做，又不知發生甚麽事，又不知誰做，怎樣澄清？」

不過，本報今日報道，崇正校監黃華安向本報稱，崇正中學從沒跟「摘星」合作，形容「有人夾硬嚟」，透露該校年多前已停收生。對於崇正校監黃華安早前回覆本報稱，該校年多前已停收生，董福著記者問校監，稱不能代答；又指他與校監已向教育局正式交代。

相關報道：借殼風波 辦團否認管理崇正中學 校監：無與摘星合作 有人夾硬嚟

教育局向本報證實，摘星在港無註冊，局方正採取適當執法。教育局昨也向本報稱，崇正中學辦學團體為香港崇正總會，校監為黃華安，校長為董福。

記者昨向崇正總會查詢，秘書處職員黃女士稱崇正中學與崇正總會「冇挐」，學校管理權在「崇正中學有限公司」，總會不清楚其內部運作。黃女士說，黃華安近年成立「崇正中學（管理）有限公司」，亦非總會管理。她着記者聯絡黃華安，稱他在北區開跌打館。

相關報道：參與校務兩公司 崇正總會列附屬社團

本報追查發現，崇正總會先後將「香港崇正中學有限公司」和「崇正中學（管理）有限公司」列為附屬社團，兩公司的主要業務均與崇正中學有關。總會亦曾向「香港崇正中學」借出600萬元，至今未見還款。

相關字詞﹕崇正中學 摘星 編輯推介

上 / 下一篇新聞