崇正中學與深圳「摘星」合作辦DSE課程捲借殼風波　崇正校監否認合作　摘星反指有為崇正招生 (12:30)

摘星其後再指，旗下老師與崇正簽約，摘星的老師會以崇正老師身分教學，聲稱所有老師有香港教學資格，又指不認識崇正校長和校監，質疑崇正校監黃華安9年前已失去學校控制權，稱他們代表崇正與他們聯絡的一方與黃華安「對立」，來自學校目前的管理公司，對方亦擁有「校章」。

摘星亦稱，在今年7月與崇正簽署「授權書」，代為招生，否認「借殼」，又稱宣傳海報上提及「摘星教學」的用字「不太好」，會將之下架。

崇正中學校長：全不知情

崇正中學校長董福今午文字回覆本報稱，對事件「全不知情，我也想知誰在攪」，並拒絕本報電話訪問邀請，「要說的已經說了」。至於崇正與摘星教育有否合作，他指自己及校監黃華安「肯定沒有，至於有沒有中學的人用學校的名去做這違反教育條例的事，我不知。在未知事件的真相前，我不能亂答」。至於誰人負責招生，他亦稱不知道。對於為何不主動澄清，他反問「我又沒有做，又不知發生甚麽事，又不知誰做，怎樣澄清？」

不過，本報今日報道，崇正校監黃華安向本報稱，崇正中學從沒跟「摘星」合作，形容「有人夾硬嚟」，透露該校年多前已停收生。對於崇正校監黃華安早前回覆本報稱，該校年多前已停收生，董福著記者問校監，稱不能代答；又指他與校監已向教育局正式交代。

相關報道：借殼風波 辦團否認管理崇正中學 校監：無與摘星合作 有人夾硬嚟

教育局向本報證實，摘星在港無註冊，局方正採取適當執法。教育局昨也向本報稱，崇正中學辦學團體為香港崇正總會，校監為黃華安，校長為董福。

記者昨向崇正總會查詢，秘書處職員黃女士稱崇正中學與崇正總會「冇挐掕」，學校管理權在「崇正中學有限公司」，總會不清楚其內部運作。黃女士說，黃華安近年成立「崇正中學（管理）有限公司」，亦非總會管理。她着記者聯絡黃華安，稱他在北區開跌打館。

相關報道：參與校務兩公司 崇正總會列附屬社團

本報追查發現，崇正總會先後將「香港崇正中學有限公司」和「崇正中學（管理）有限公司」列為附屬社團，兩公司的主要業務均與崇正中學有關。總會亦曾向「香港崇正中學」借出600萬元，至今未見還款。