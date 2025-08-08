天文台：AI模式有助於一周前預測雨帶發展　但尚未能準確預測暴雨 (11:08)

何宇恒今（8日）在港台節目《千禧年代》表示，天文台預測天氣會綜合研判一系列電腦模式，包括AI及傳統數值天氣預報模式。根據初步分析，AI對未來10日的大範圍形勢預測，例如與暴雨發展相關的西南季候風強度、高空擾動位置的預報，表現達到甚至略勝於傳統預報模式，雖然具體空間分佈未必完全準確，但能為提早預測暴雨提供基礎。

至於AI模式能否準確預測黑雨，何宇恒稱天文台從2023年中試用AI，到去年中至下半年開始提供直接下雨預測，但始終技術較新，而且案例較少，仍有待繼續驗證預報表現。

何宇恒又指，AI模式對強颱風的預測能力較弱，但對熱帶氣旋路徑的預報誤差則略低於傳統模式，尤其在預測未來5天明顯優勝，AI的誤差為300至500公里，而傳統模式接近500至800公里。但他強調，即使誤差數字較少，影響也可以很大，因此未來仍需發展技術。