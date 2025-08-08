明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

天文台：AI模式有助於一周前預測雨帶發展　但尚未能準確預測暴雨 (11:08)

上周六起一連數天暴雨。天文台署理高級科學主任何宇恒表示，經初步統計分析案例，天文台的人工智能（AI）預測模式對中期（即未來10日）的大範圍氣象形勢預測表現已達到甚至略勝於傳統模式，有助提早約一星期前預測到上周六至本周初雨帶影響廣東沿岸及雨量大，因而早在上周已能提示公衆或有狂風雷暴。但他強調技術較新，仍有待繼續驗證表現。

何宇恒今（8日）在港台節目《千禧年代》表示，天文台預測天氣會綜合研判一系列電腦模式，包括AI及傳統數值天氣預報模式。根據初步分析，AI對未來10日的大範圍形勢預測，例如與暴雨發展相關的西南季候風強度、高空擾動位置的預報，表現達到甚至略勝於傳統預報模式，雖然具體空間分佈未必完全準確，但能為提早預測暴雨提供基礎。

至於AI模式能否準確預測黑雨，何宇恒稱天文台從2023年中試用AI，到去年中至下半年開始提供直接下雨預測，但始終技術較新，而且案例較少，仍有待繼續驗證預報表現。

何宇恒又指，AI模式對強颱風的預測能力較弱，但對熱帶氣旋路徑的預報誤差則略低於傳統模式，尤其在預測未來5天明顯優勝，AI的誤差為300至500公里，而傳統模式接近500至800公里。但他強調，即使誤差數字較少，影響也可以很大，因此未來仍需發展技術。

相關字詞﹕天文台 暴雨 編輯推介

上 / 下一篇新聞