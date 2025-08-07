明報新聞網
即時港聞

新娘潭路塌坡搶修後一行車線重開 烏蛟騰專線小巴復運 (22:52)

本周二暴雨期間，大埔新娘潭路近新娘潭燒烤場路段發生山泥瀉，該路段全線封閉進行搶修。路政署表示，經過連日加緊進行斜坡鞏固及路面復修工程後，已於今晚（7日）10時重新開放一條北行行車線，現場施單線雙程行車，以供私家車和小巴等輕型車輛通行，行人路亦已同時重開。

運輸署亦在社交媒體表示，團隊聯同小巴營辦商剛完成路面測試，確保行車安全，讓專線小巴第20R號線明日（8日）恢復服務，首班車在早上5時50分於港鐵大埔墟站開出，由烏蛟騰開出的首班車時間為早上6時15分。至於日前開設的56K號線特別服務（烏蛟騰村來往港鐵粉嶺站）會停止運作。

路政署指，會持續監察現場情況，並會繼續全速推進餘下復修工程，以期盡快全面重開受影響路段的雙向行車線。

已巡查3100個斜坡  發現9個須處理

另外，發展局晚上交代暴雨後特別巡查行動進展，指負責維修保養人造斜坡的政府部門已完成視察約3,100個人流及車流密集地點的斜坡（包括擋土牆），發現當中9個斜坡（包括擋土牆）須處理，並隨即開展所需工程以消除安全隱患；其餘約1,900個人造斜坡視察工作陸續進行。另屋宇署至今完成檢查約145個未完成修葺令的私人斜坡，並無發現明顯危險，巡查工作繼續進行中。

各樹木管理部門接近完成檢查高人流車流地點的樹木，並移除約200棵已倒塌或有危險的樹木，修剪及穩固約190棵樹木。
屋宇署已完成巡查各區主要街道，辨識鬆脱招牌、棚架、窗戶及受損構築物，發現一個鬆脫招牌，已由招牌擁有人維修妥當；另檢查約770幢主要街道旁的樓宇外牆，發現6幢樓宇外牆需進行緊急工程，當中兩幢由政府承建商即時移除危險的部分，4幢則由業主自行安排，巡查工作繼續進行中。


 

相關字詞﹕黑雨 山泥傾瀉 新娘潭路 烏蛟騰

