發展局指本年度基本工程開支達1198億元 指建造商會估算當局僅批300多億不恰當 (22:19)

預計年度開支亦涉過去批出當年正進行大小工程合約開支

局方又指基本工程預計年度開支並不只包括當年工務部門批出合約項目的工程開支，更涉及政府過去批出而當年正在進行的大型及小型工程合約的開支。因此，香港建造商會單憑2025年1月至今工務部門新批出的40多個主要項目作出推算，明顯是對工務工程的年度開支預算作出了不同詮釋，商會推算方法不恰當。

發展局一直認為工務工程是對香港長遠和持續發展的重要投資，以改善市民的生活質素，提升香港的長遠競爭力和推動香港經濟發展。在私營界別的工程有所下滑時，政府亦有必要維持一個高水平的工務工程開支，以提振經濟。不過，由於私人工程佔總體建築業界工程達四成，縱使政府的工程有所增加，亦難以短期內完全填補私人市場下跌造成的缺口。

局方表示隨著未來經濟復蘇，預計私人工程市場會逐步回暖。政府亦已經加快審批，促進私人發展項目的推展。而當局亦會繼續籌劃及推展一系列多元化的工程項目，涉及土地規劃及發展、運輸基建、醫療、文娛康樂、社會福利、教育、排洪、排污、食水供應、廢物處理、文物保育，當中包括不同規模的工程，確保工務工程項目能適時及有序地推展。

