明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

4人大埔公路踏單車時與小巴司機爭執　認四罪各罰1000元　其餘控罪下月再訊 (19:31)

3男1女在大埔公路踏單車時涉與小巴司機爭執，疑有人攔截小巴並打開車門，眾人「舌戰」的影片在網上流傳。該4名單車人士被控共9罪，案件今（7日）於粉嶺裁判法院再訊。其中兩人承認共4罪，各被罰款1000元。署理主任裁判官香淑嫻將其餘控罪押後至9月16日再訊，以待被告索取法律意見以及與控方商討案件，被告續准保釋。

被告為曾力謙（28歲，金融從業員）、朱穎軒（43歲，項目經理）、張志鍵（29歲，物業管理人員）、李蔚君（45歲，客戶服務員）。曾、朱、張被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。4人各自被控一項沒有在已劃給單車使用的道路上騎踏、以及一項無明顯需要而在行人路上騎踏單車罪。

張否認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。裁判官將案件押後至9月16日再訊，屆時曾及朱會答辯，張會作審前覆核。

張及李各自承認一項沒有在已劃給單車使用的道路上騎踏、一項無明顯需要而在行人路上騎踏單車罪。兩人自行求情指不會重犯，張冀獲輕判，李說「好後悔」。裁判官判兩人就每項控罪各罰款500元，即每人共罰款1000元。

張及李的承認案情指，一名司機於2024年12月14日上午駕小巴途經大埔公路－大窩段時，張、李、以及另外3人在小巴前面道路的左邊踏單車，他們沒使用單車徑。司機響咹提醒，但張示意司機繼續行駛，其後小巴前方的路遭一名現被通緝人士擋住，另一人在路中間踏單車。小巴在紅燈前停下後，張、李、另外兩人在行人路上踏單車並轉彎。有人報警後，4人今年1月被捕。張在警誡下表示在馬路上踏單車較快及順暢；李則稱不知單車徑入口在何處。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞