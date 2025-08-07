4人大埔公路踏單車時與小巴司機爭執　認四罪各罰1000元　其餘控罪下月再訊 (19:31)

被告為曾力謙（28歲，金融從業員）、朱穎軒（43歲，項目經理）、張志鍵（29歲，物業管理人員）、李蔚君（45歲，客戶服務員）。曾、朱、張被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。4人各自被控一項沒有在已劃給單車使用的道路上騎踏、以及一項無明顯需要而在行人路上騎踏單車罪。

張否認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。裁判官將案件押後至9月16日再訊，屆時曾及朱會答辯，張會作審前覆核。

張及李各自承認一項沒有在已劃給單車使用的道路上騎踏、一項無明顯需要而在行人路上騎踏單車罪。兩人自行求情指不會重犯，張冀獲輕判，李說「好後悔」。裁判官判兩人就每項控罪各罰款500元，即每人共罰款1000元。

張及李的承認案情指，一名司機於2024年12月14日上午駕小巴途經大埔公路－大窩段時，張、李、以及另外3人在小巴前面道路的左邊踏單車，他們沒使用單車徑。司機響咹提醒，但張示意司機繼續行駛，其後小巴前方的路遭一名現被通緝人士擋住，另一人在路中間踏單車。小巴在紅燈前停下後，張、李、另外兩人在行人路上踏單車並轉彎。有人報警後，4人今年1月被捕。張在警誡下表示在馬路上踏單車較快及順暢；李則稱不知單車徑入口在何處。