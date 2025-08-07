男警認藏毒及阻差辦公　還押候判 (19:16)

兩項控罪指，被告方嘉偉（35歲，報稱公務員）於2025年4月10日，在油麻地警署接見室內管有危險藥物，即2.26克固體內含2.17克的可卡因及4片內含0.05克的咪達唑倫的片劑，以及於同日同地抗拒執行職責的警務人員，即警員26558。

案情指出，警方在案發當日於旺角登打士街附近截停的士，被告是車上乘客。警方後於油麻地警署接見室內，發現被告的左邊襪子藏有涉案可卡因，另發現他身上藏有涉案咪達唑」，以及附有可卡因殘餘物的20元紙幣，因而拘捕被告。被告被捕後情緒激動，大叫「我想死」，並咬自己的舌頭，警方再就抗拒警務人員罪名拘捕被告。

庭上透露，被告過往有一次同類定罪紀錄，並且違反感化令。翻查資料，被告於去年7月在葵涌警署值勤期間被搜出「藍精靈」和「白瓜子」即時被捕，翌月於住所附近遭同袍搜查時，再被揭藏有「藍精靈」。被告早前承認兩項藏毒罪及一項管有第一部毒藥罪，被判12個月感化令和罰款2000元。