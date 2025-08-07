涉違規在崇正辦DSE課 「摘星」下架宣傳單張 (19:09)

朱國強認為，倘涉事學校與內地機構合辦課程屬實，或涉及容許未經註冊的學校營運、收取高於收費證明書的學費、未經批准收取其他費用以籌集資金等行為，校方應公開交代，並配合教育局的執法及跟進行動。

教育局日前修訂申請政府資助專上課程資格，要求受養人須符合居港年期規定，方能申請資助學額。考評局近日亦修訂DSE自修生規則，要求非讀DSE課程者報考時須提交文件。朱國強分析在種種因素下，不排除有人借機宣傳，利用家長急於安排子女來港升學的心態，兼營留學中介及升學服務，以牟取暴利，彌補上述措施影響而造成的損失。

朱又提到，近年內地補習機構開辦DSE課程已出現缺乏規管的亂象，倘不加制止及糾正，將影響「留學香港」品牌。他促請特區政府採取措施，有需要時與內地相關部門合作，規管內地補習或中介機構的不當行銷行為。