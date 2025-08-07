明報新聞網
即時港聞

涉違規在崇正辦DSE課 「摘星」下架宣傳單張 (19:09)

本報今日（7日）頭版報道，深圳教育機構「摘星教育」擬與長沙灣私校崇正中學合辦中學文憑試（DSE）課程，前者聲稱能提供全日制全科DSE課程，由崇正提供「正規學籍」及校舍，做法涉嫌違反教育局規定。本報翻查「摘星」於內地社交平台刊有關課程單張，發現有關宣傳已下架。教育界立法會議員朱國強認為事件嚴重，促請教育局嚴正跟進，又分析事件和近日教育局修訂受養人申請政府資助專上課程資格有關。本報正向「摘星」及崇正中學查詢，尚待回覆。

朱國強認為，倘涉事學校與內地機構合辦課程屬實，或涉及容許未經註冊的學校營運、收取高於收費證明書的學費、未經批准收取其他費用以籌集資金等行為，校方應公開交代，並配合教育局的執法及跟進行動。

教育局日前修訂申請政府資助專上課程資格，要求受養人須符合居港年期規定，方能申請資助學額。考評局近日亦修訂DSE自修生規則，要求非讀DSE課程者報考時須提交文件。朱國強分析在種種因素下，不排除有人借機宣傳，利用家長急於安排子女來港升學的心態，兼營留學中介及升學服務，以牟取暴利，彌補上述措施影響而造成的損失。

朱又提到，近年內地補習機構開辦DSE課程已出現缺乏規管的亂象，倘不加制止及糾正，將影響「留學香港」品牌。他促請特區政府採取措施，有需要時與內地相關部門合作，規管內地補習或中介機構的不當行銷行為。

 

相關字詞﹕編輯推介

