即時港聞

零水電公屋住戶覆核駁回　房委會稱會盡快收回單位 (18:20)

房委會去年突擊抽查天水圍一公屋單位，發現租戶不在家，加上單位水電用量低等因素，勒令收回單位。該租戶早前入稟高院，尋求司法覆核推翻房委會的決定，高院昨日指申請人沒有合理可爭辯的理據，拒絕其司法覆核許可申請。房屋署回覆指，房委會歡迎高等法院原訟法庭的判決，並會盡快收回該公屋單位。

房屋署又指，當房委會或房屋署獲悉包括源自舉報、投訴、轉介或日常巡查發現的懷疑濫用公屋個案，均會嚴肅跟進，並以不同方式進行調查，包括突擊家訪以調查住戶的居住情況及單位是否被濫用；如經調查後證實租戶濫用公屋、違反租約或房屋政策，房委會會採取適當的租約管制行動，甚至終止租約。另設有獨立和公正的上訴機制，若租戶對遷出通知書有異議可提出上訴，上訴委員會（房屋）會充分了解雙方的理據，獨立處理每宗上訴個案。

根據高院判辭，司法覆核的申請人鄧慧賢於2022年11月獲編配入住天水圍天慈邨一單位。房委會2024年10月根據規定向申請人發出遷出通知書，而房委會基於整體考慮所有因素而下決定，包括18次突擊查訪及一次預約家訪，均未遇見申請人；單位平均水電用量遠低於一般一人家庭等。其後上訴委員會駁回申請人的上訴，指情況顯示單位「沒有生活和恆常居住的痕迹」，要求申請人交還單位。
 

公屋；房委會

