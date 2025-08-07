海關打擊冒牌貨轉口　檢約值4000萬冒牌物品 (16:34)

海關在邊境口岸、快遞公司及多區物流倉庫截查可疑物品，在快遞和物流公司偵破19宗冒牌貨案件，並在深圳灣和港珠澳大橋香港口岸偵破5宗入境貨車轉運冒牌貨案件，拘捕5名男司機，年齡介乎53至69歲，現正保釋候查。海關另在內河碼頭偵破1宗案件，涉及一個藏有冒牌貨的40尺貨櫃，從水路來港準備轉運出口。

海關版權及商標跨境調查組督察任杞津稱，今次撿獲貨品全部轉口往外地，以南、北美洲為主，非供應本地市場，而最近撿獲較多以高度仿真為賣點，並假冒限量、特別版商品，佔今次行動撿獲貨品數量的兩成，佔總市值4成。假冒貨來源地、犯罪背後是否有集團、被捕人士是否相識仍有待調查。

任補充，「高仿」貨做工精細，包裝、配置亦與真品相似，連同防塵袋、硬盒、配飾，甚至有偽造收據、「出世紙」和檢驗證書。平常人難辨真偽，行動有賴商標持有人協助認證確認撿獲貨品屬冒牌。他強調，海關繼續與內地及澳門海關合作，打擊冒牌物品，呼籲本港物流業界對客戶貨品提高警覺，向海關舉報侵權物品，而市民應信譽良好的商店購物。