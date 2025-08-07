明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關打擊冒牌貨轉口　檢約值4000萬冒牌物品 (16:34)

海關在上月18日起，一連兩星期採取本年第二次粵港澳海關聯合執法，打擊由三地轉口往北美、歐洲及一帶一路地區的冒牌貨。行動偵破25宗案件，拘捕5名跨境貨車男司機，並撿獲約6.7萬件懷疑冒牌貨，包括手表、手袋、運動用品，市值約4400萬元。

海關在邊境口岸、快遞公司及多區物流倉庫截查可疑物品，在快遞和物流公司偵破19宗冒牌貨案件，並在深圳灣和港珠澳大橋香港口岸偵破5宗入境貨車轉運冒牌貨案件，拘捕5名男司機，年齡介乎53至69歲，現正保釋候查。海關另在內河碼頭偵破1宗案件，涉及一個藏有冒牌貨的40尺貨櫃，從水路來港準備轉運出口。

海關版權及商標跨境調查組督察任杞津稱，今次撿獲貨品全部轉口往外地，以南、北美洲為主，非供應本地市場，而最近撿獲較多以高度仿真為賣點，並假冒限量、特別版商品，佔今次行動撿獲貨品數量的兩成，佔總市值4成。假冒貨來源地、犯罪背後是否有集團、被捕人士是否相識仍有待調查。

任補充，「高仿」貨做工精細，包裝、配置亦與真品相似，連同防塵袋、硬盒、配飾，甚至有偽造收據、「出世紙」和檢驗證書。平常人難辨真偽，行動有賴商標持有人協助認證確認撿獲貨品屬冒牌。他強調，海關繼續與內地及澳門海關合作，打擊冒牌物品，呼籲本港物流業界對客戶貨品提高警覺，向海關舉報侵權物品，而市民應信譽良好的商店購物。

 

相關字詞﹕海關 編輯推介

上 / 下一篇新聞