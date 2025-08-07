警再揭有人涉詐騙社署交通意外傷亡援助 拘捕8人 (14:21)

警方4月接獲社署轉介涉及10宗「交通意外傷亡援助」的可疑申請個案。經調查他們涉在去年2至12月期間騙取援助金，共牽涉8宗交通意外，發現大部分懷疑是自編自導自演的交通意外，涉事司機均報稱於清晨時分在僻靜的路面駕駛時，因閃避狗隻或路面濕滑發生意外，涉事司機或乘客事後訛稱受傷並提交多張偽造病假紙，病假由94至180日，向社會福利署申請「交通意外傷亡援助」。

西九龍總區刑事部經調查於周一（4日）至周三（6日）展開拘捕行動，以涉嫌欺詐罪共拘捕7男1女，全為本地人，年齡介乎22至60歲，分別報稱職業包括倉務員、運輸工或無業，各人現已獲保釋候查。

西九龍總區重案組總督察林柏喬表示，自去年3月，社署發現有不法分子利用偽造病假紙，申請交通意外傷亡援助，先後兩次將可疑個案，分別約300宗及約90宗轉交警方跟進，經深入調查後，警方由去年10月起採取多次拘捕行動，截至今年6月共拘捕353人，經諮詢律政司意見，已起訴部分被捕人。