即時港聞

男生非禮9歲同父異母妹妹　判入教導所　官冀被告勿放棄 (13:16)

18歲男生疑趁繼母不在家，脫下自己和9歲繼妹的褲子，在繼妹臀部磨擦及摸其胸部，繼母回家始揭發事件。男生早前承認非禮罪，今（7日）在高等法院判入教導所。法官游德康表示，本案是被告一家的悲劇，但事件已經完結，被告仍有時間面對將來的挑戰。法官勸被告善用社會資源改善自己，「事件唔係100%帶來負面後果」，著他不要放棄。

被告P.M.S.（現20歲）早前承認2023年11月8日，在深水埗一單位非禮繼妹X。辯方今求情表示，被告同意教導所報告內容，願意入教導所服刑。法官游德康引述心理報告指出，被告無精神異常和戀童癖，重犯風險偏低，只是出於孤獨感犯案，較難發展親密關係，亦有幻聽幻覺的病史。另據X的醫療報告，X患上學習障礙及自信心不足；心理專家建議X接受治療，從創傷中復原。

法官表示，被告和X的年齡相差9歲，X預期獲繼兄照顧，而不是遭受性侵，被告作為涉及違反誠信，但不涉暴力元素。法官指，非禮事件對X造成重大創傷，加上被告父親事後與X母分居，X擔心遭母親責怪拆散家庭，可見本案為悲劇。法官寄語被告踏入成年期好好成長，接受紀律性訓練後重投社會，下令被告判入教導所。法官提及曾考慮判被告入更生中心，惟本案情節嚴重，屬違反誠信的性侵案，故不予考慮。

法官原本以英語宣讀判刑，散庭前改以廣東話勸勉被告，稱「你唔可以放棄，OK？」法官稱，每人都面對不同挑戰和困難，包括被告、X和庭上所有人，若然無法獨自解決困難，可靠外界支援；隨著案件判刑，懲教人員及心理輔導人員會協助被告成長，他應盡量利用身邊的資源，令自己變好。

法官向被告表示，若他真的關心家人，應好好照顧自己，「你積極行動，係家人心入面已經係幫助……你照顧佢哋嘅方法，就係照顧好你自己」。法官亦寄語被告父親「唔好放棄你個仔」，社會資源和專業人士會協助其兒子應付挑戰。法官明言「家庭困難唔會因為你個仔關押完而消失」，盼被告父親好好生活。

相關字詞﹕法庭

