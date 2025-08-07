老婦輕鐵站外過路時遭電單車撞斃　司機認罪被判囚16個月及停牌5年 (13:13)

被告陳家禧（現年38歲）承認於2024年2月15日，在天水圍銀座輕鐵站外天恩路上危險駕駛，引致一名盧姓老婦死亡。

法官陳廣池於判刑指，事發當日為下午，事主與家人踏出天恩路的行人過路處時，行人過路燈的綠燈閃爍；事主走到路中心時，行人過路燈轉為紅燈，約3至5秒後，被告駕駛的電單車將事主撞倒，事主前額著地，送院搶救至翌日因頭部創傷不治。事發後，被告當場被捕。他在警誡下稱，他以為所有行人已經橫越馬路，便減速繼續行駛，當他發現事主時已收掣不及。由於被告沒有停車或大幅減下車速，屬於危險駕駛行為。

陳官引述求情內容，指被告任職吊機操作員，育有一子一女，對事件有真誠悔意，被告在事後飽受精神壓力，對駕駛感到恐懼。陳官量刑指，被告在剎那間奪去事主生命，對事主及其家人造成傷痛；被告撰求情信向事主一家致歉，又自言他在經歷祖母的離世後決定認罪及承擔責任。陳官接納被告有真誠悔意，但亦指被告不顧及行人，在繁忙路段上更需保持小心謹慎，並指被告在2012年因危駕而判緩刑1年，事發前一年才取得電單車駕照。

陳官指法庭對被告從輕發落，考慮他認罪、為家人痛定思痛，及不會行差踏錯等因素可酌情減刑，並以其過往交通案底發生超過5年而不予考慮，最終判囚16個月，並取消其駕駛執照5年。