即時港聞

曾祈殷料基孔肯雅熱輸入個案穩定上升 (10:50)

本港昨日新增3宗蚊傳疾病基孔肯雅熱輸入個案，使今年累計4宗輸入個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，內地與本港兩地交流頻繁，預料輸入個案會穩定上升。他又說，香港近期經常有颱風及暴雨，加上白紋伊蚊為本地常見蚊種，令出現個案風險增加。

曾祈殷今（7日）於港台節目《千禧年代》表示，當前仍需觀察患者所居住的地方，有否其他感染個案，來判斷本地基孔肯雅熱的實際風險情況，現時仍認為會出現輸入個案為主。他續稱，目前廣東省確診個案較多、不少港人在內地居住，中港兩地交密頻繁下，容易出現輸入個案，因此預料個案將穩定上升。

至於會否出現本地個案或局部地區爆發，甚至成為風土病，曾祈殷說要視乎後續發展，包括防蚊工作是否做得及時、有否走漏個案等。他又指，香港存在可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊，加上近期本地不停出現颱風和暴雨，積水增加下蚊患容易出現，令基孔肯雅熱爆發的機會上升。

食環署正做病媒調查及針對性滅蚊工作，曾祈殷說，當政府滅蚊時，市民亦應負起一定責任，包括郊外旅遊時，避免早上及黃昏等蚊子活躍度較高的時分前往，同時穿著長袖衫褲；同時如非必要下切勿前往高發病地區，若到過有關地區，返港後兩星期使用防蚊用品。

曾祈殷又指，約3成半基孔肯雅熱患者在發病首星期，病徵輕微到未必能察覺得到而在社區中遊走，將病毒散播。他呼籲市民留意身體狀况，若突然出現發燒、皮疹、關節痛等症狀，應盡快求醫讓醫生篩查；同時不要看輕併發症，因或會引起長期後遺症，例如慢性關節炎，影響生活質素。
 

