即時港聞

回應女兒創科奪獎爭議　名醫潘冬平：信比賽單位有公正判斷 (23:54)

肝癌權威潘冬平醫生的女兒研發並奪多個本地和海外創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，被指由美國AI公司AI Health Studio代工，引發「請槍」爭議。涉事AI公司聯合創始人Ahmed Jemaa日前發表公開聲明，稱Medisafe是受潘冬平妻子彭詠枝委託，由該公司從零開始製作，對作品參賽並獲獎毫不知情。潘冬平今回覆本報查詢說，由於比賽單位仍在進行調查，不便回應傳媒查詢，他稱已將有關資料提交給比賽單位，相信他們會根據全面資料作出一個公正的判斷。

Ahmed Jemaa日前在聲明中提到，曾於今年6月底與負責調查事件的香港資優教育學苑聯絡並提交資料，惟兩機構回覆稱有充分理由相信項目是由涉事學生獨力原創。資優教育學苑昨表示，曾取得該學生就讀學校老師電郵書面確認，證明其作品的概念早於202310月已提出。

該學生就讀的聖保羅男女中學今回覆本報表示，校方就事件已作出了解並跟進，由於有關機構就事件仍在調查中，所以不便作公開評論。該校亦說，校方一直重視學術誠信，亦有相關指引教育及提醒學生這方面的重要性；就學生參與不同類別的學術活動時，校方亦會按指引指導學生。

該學生曾以Medisafe參與亞太資訊及通訊科技大賽並獲季軍，執行委員會成員香港電腦學會回應指，正等待數字辦的調查結果，如有需要才作評論。

相關字詞﹕創科 潘冬平 AI

