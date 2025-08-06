兩黑幫男涉參與電話騙案被捕　兩名九旬事主共損失113萬元 (21:54)

葵青警區重案組第二隊案件主管督察陳青指，警方上周五（1日）接獲一名91歲女子報案，稱她收到固網電話來電，對方聲稱是自己兒子的朋友，稱自己兒子涉嫌打人被捕，需要保釋金及醫藥費，如不即時處理就有可能被控及判監。女事主信以爲真，交出110萬元現金給一名上門收款的男子。

警方截報後翻查大量閉路電視，發現一名涉案男子分別於7月31日及8月1日、即兩日犯案前後都乘坐的士前往案發地點收錢，當他成功收錢，會將贓款轉交另一名男子。警方鎖定上述兩男身份後，亦發現兩人涉及一宗發生於7月31日在中區發生的同類電話騙案，一名90歲事主共損失3萬元。

警方於前日（4日）起，一連兩日於牛頭角拘捕一名17歲本地男子，以及於油麻地拘捕一名24歲持香港身份證的非華裔男子。兩人涉「以欺騙手段取得財產」罪。警方在他們的住所檢獲犯案時穿着的衣物及3部手提電話。初步調查，兩名被捕男子都有黑社會背景，警方相信其中一人為詐騙集團的前線骨幹成員。案件現交由葵青警區重案組第二隊繼續調查。案件仍在進行中，警方正追查犯罪集團的其他成員。