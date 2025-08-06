「綠置居2024」晚上截止申請　輪候公屋多年者冀碰運氣 (20:32)

輪候公屋約7、8年的楊女士與19歲兒子兩人住在新界村屋，月租約6000至7000元，她並無特別屬意的「綠置居」屋苑，只盼申請成功，「撞下運氣」。她坦言，若成功申請，供樓的確會有壓力，但相信能逐漸適應。

曾女士一家五口輪候公屋約8年，月入約2萬元，單靠丈夫人工應付開支，並正以月租約5000元租住牛頭角的過渡房屋，今日獲確認符合綠表資格，同日遞表。她說，並非有能力負擔「綠置居」價格，而是等候公屋多年未果，希望小朋友及早擁有安定居所，故申請鄰近校區的九龍灣宏緻苑，「如果抽中咗，再諗辦法去供樓」，她亦會外出工作幫補家計。

馬先生與父母現時住在大圍公屋，曾申請「居屋2023」及「綠置居2023」，是次繼續申請「綠置居2024」，昨日因天文台發出黑雨而無法交表，今日到綠置居辦事處遞表更改申請人。他指，現在有能力供樓，希望騰出公屋單位予其他有需要人士，他屬意鄰近工作地點的鑽石山啟鑽苑，亦對能否獲抽中沒有太大期望，「抽到就更好」。

今期推售九龍灣宏緻苑合共2576個新綠置居單位，實用面積介乎約193至約466平方呎，以市值六折出售，售價介乎115萬至349萬元。房委會預計今年第三季或第四季攪珠，第四季開始選樓。