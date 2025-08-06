內地男以膠片盜清真寺及佛教醫院善款　認罪囚8個月 (18:48)

被告覃宏康（46歲，無業）持雙程證來港。他早前承認一項盜竊、以及兩項企圖盜竊罪。

案情指，香港佛教醫院的保安員於2025年6月13日發現被告企圖用鐵片偷取捐款箱內的善款，於是喝止他，被告立即逃離現場。其後九龍清真寺暨伊斯蘭中心的職員於今年7月24日發現捐款箱內的善款金額與平日相比屬大幅減少。職員翻查閉路電視片段後發現有人以特製工具偷取金錢，但未能確認損失金額，最終決定報警。

警員於8月1日採取行動時，發現被告用工具從九龍清真寺的捐款箱偷錢，於是拘捕他。警員在被告的背包中搜出10,248港元現金，又發現該背包經改裝，底部有開口。警方也搜出沾有膠水的膠片、經改裝的捲尺、一本含有數十塊膠片的特製郵票冊。閉路電視片段顯示，被告今年7月25日也企圖於九龍清真寺偷錢。被告在警誡下說：「因為我沒錢，所以我改裝了雙面貼膠紙，綠色拉尺和背包去偷清真寺捐款箱的錢。」