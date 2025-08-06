明報新聞網
即時港聞

內地男以膠片盜清真寺及佛教醫院善款　認罪囚8個月 (18:48)

46歲內地男子利用特製黏性膠片等工具，從九龍清真寺的捐款箱中偷取逾1萬元現金，其後再被揭發他之前也曾企圖於九龍清真寺以及佛教醫院的捐款箱偷取善款。被告早前承認盜竊等3罪，案件今（6日）於九龍城裁判法院判刑。辯方求情指，被告的犯案動機是經營裝修公司時遇上財務困難，被告在警誡下稱「因為我沒錢」。裁判官陳志輝稱本案性質嚴重，加上被告使用特製工具，屬有預謀犯案，判處被告監禁8個月。

被告覃宏康（46歲，無業）持雙程證來港。他早前承認一項盜竊、以及兩項企圖盜竊罪。

案情指，香港佛教醫院的保安員於2025年6月13日發現被告企圖用鐵片偷取捐款箱內的善款，於是喝止他，被告立即逃離現場。其後九龍清真寺暨伊斯蘭中心的職員於今年7月24日發現捐款箱內的善款金額與平日相比屬大幅減少。職員翻查閉路電視片段後發現有人以特製工具偷取金錢，但未能確認損失金額，最終決定報警。

警員於8月1日採取行動時，發現被告用工具從九龍清真寺的捐款箱偷錢，於是拘捕他。警員在被告的背包中搜出10,248港元現金，又發現該背包經改裝，底部有開口。警方也搜出沾有膠水的膠片、經改裝的捲尺、一本含有數十塊膠片的特製郵票冊。閉路電視片段顯示，被告今年7月25日也企圖於九龍清真寺偷錢。被告在警誡下說：「因為我沒錢，所以我改裝了雙面貼膠紙，綠色拉尺和背包去偷清真寺捐款箱的錢。」

相關字詞﹕法庭

