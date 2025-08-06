明報新聞網
即時港聞

小提琴導師單位水電表讀數低被收公屋　申覆核被拒　官：房委會決定前不止考慮水電用量 (18:30)

房委會去年突擊抽查天水圍一公屋單位，發現租戶不在家，加上單位水電用量低等因素，勒令收回單位。該租戶早前入稟高院，尋求司法覆核推翻房委會的決定，並上庭解釋，指她會到胞妹家中洗澡及洗衫，她在家一直遵循節約能源的原則。暫委法官今日（6日）頒布判辭，指申請人提出的覆核理由沒有合理可爭辯之處，拒絕向其批出司法覆核許可證明書，並下令申請人向房委會支付訟費。

申請人鄧慧賢，報稱小提琴導師，於2022年11月獲編配入住天水圍天慈邨一單位；擬答辯人為上訴委員會（房屋）及房委會。

暫委法官林展程於判辭指，申請人提出共多項覆核的理由，包括質疑突擊查訪不在星期天及深夜時段進行，做法不全面、聲稱水表失靈，及她生活是貫徹節約能源的原則等。林官對此一一反駁，指房委會沒有法定責任去安排在其他時段進行突擊家訪，水務署寄給申請人的信件，只提及水掣失靈，而非水表失靈，以及單位用水電量根本不是房委會及上訴委員是的唯一考慮，而是考慮整體證據後才不接納申請人說法。

林官最終裁定申請人沒有提供合理可爭辯的司法覆核理由，拒絕申請人的司法覆核許可申請，並命令申請人須向房委會支付訟費。林官在結論提及，法庭只可根據法律及證據作判決，希望申請人理解。

相關字詞﹕公屋 法庭

