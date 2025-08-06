明報新聞網
即時港聞

七旬婦葵盛東邨單位倒斃　房署職員登門揭發屍體已腐爛 (16:33)

今日（6日）早上10時許，警方接獲報案指於葵盛東邨盛逸樓一單位發現一名老婦倒臥單位內，當場證實不治。據了解，女事主年約77歲，已退休，為單位住戶，被人發現時倒臥於客廳牀上，屍體腐爛及發黑。據悉房屋署去年10月及今年6月曾發信聯絡事主，一直未獲回應，房署職員今早派員上門準備收回單位，沒人應門，破門入內揭發事件。案件暫列作屍體發現，交由葵青分區雜項調查隊跟進。

居於死者單位隔壁的張婆婆說，與死者互相認識，稱呼她為「袁姑娘」，知道她獨居於細單位，並形容她是「有性格」的人。張說袁以前間中表示腰痛，會請她幫忙按腰、搓手、搓腳等，大家相處融洽。張說袁除了腰痛之外，身體應沒有大礙，形容她「唔係耷下耷下，幾醒目」，身形亦不肥不瘦，而且有親戚朋友，會經常一起去街，但就沒見過其親友或社工上門探訪。張說袁曾透露自己有兒子及丈夫，但已經移民外國，當時袁講了幾句就狀似生氣，所以她沒有追問。

張又說，最近一年多都沒見過袁，以爲她前往內地，還心想對方為何不發一言就離開，但因無對方電話號碼，所以沒有嘗試聯絡，而且從沒聞到異味，所以沒有多想。今早買完菜回家，見到兩個警察坐在門外，後來有大批人員上門，有人破門進入袁的單位，其後用黑色膠袋裝走一些東西，沒有人向她查問，張說「我根本上，我都唔知道佢走左」，並說「人一定係咁（有生老病死）」，希望袁安息。

相關字詞﹕屍體發現

