美食博覽8月14日揭幕多間展商推1元優惠　若遇極端天氣盡量調配展期 (15:11)

每年都會推出1元搶鮑魚遊戲的安記海味，今年特別於會場設置2.2米高紅色氣球，首日頭9位在場外排隊購票進場的人士即可參與「鮑魚大風吹」遊戲，每位參與者最少可帶走264粒即食零食鮑魚，而在60秒內貼上最多鮑魚的優勝隊伍更可贏走2304粒即食零食鮑魚。安記海味負責人潘先生表示，往年銷情不俗，但始終近年香港經濟環境不景，消費力疲弱，加上公司產品定價較以往低，希望今年較往年增長5%。他提到，雖然近日天氣不穩，但他認為「謀事在人，成事在天」，而今年5大展覽同步舉行，相信有助刺激人流及消費。

以雞煲聞名的樂婷媽媽今年推出牛肉及豬肉口味月餅、合桃芝麻糊及芝士海鹽夏威夷果月餅。樂婷媽媽負責人梁小姐表示，近年市場上較少新口味推出，亦有連鎖餅店結業，盼透過新口味帶動行業，刺激消費；她說往年銷情很好，雖然近月天氣難料，但仍對今年的銷情及人流樂觀。樂婷媽媽將於首日推出1元「鮑魚花膠雞煲盆菜」，限量10個，梁說每年美食博覽都會有多個展商推出1元優惠，形容是每年的傳統，只盼「大家開心」。

為慶祝美食博覽踏入第35屆，貿發局推出多項優惠，包括每日中午前憑指定廣告可從展覽廳3FG及5FG免費進場，名額各有350個；多家展商將推出逾100款特價35元商品；大會亦會舉辦「尋寶特種兵」有獎遊戲，入場人士只需在會展三樓會場內尋找尋寶點，掃描二維碼並回答指定數目的問題，即可到獎品領取處核對答案及領取禮物一份。

「美食商貿博覽」、「香港國際茶展」、「美與健生活博覽」、「家電•家居•博覽」亦會於下周四起開鑼，連同「美食博覽」共有來自35個國家或地區、約1890間展商。美食博覽、美與健生活博覽、家電 •家居• 博覽首四日開放時間為上午10時至晚上10時、最後一天提早至下午6時閉幕；美食商貿博覽、香港國際茶展首兩日開放時間為上午10時至下午6時、最後一天則提早於下午5時閉幕。

五大展覽門票售價為30元，如參觀同日的「尊貴美食區」需另加10元；即日起至下周三（13日）預售套票為36元，而全線7-Eleven及Circle K便利店預售及即日套票均為36元。3歲或以下、65歲或以上人士免費入場。