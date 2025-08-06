明報新聞網
即時港聞

前男警涉為電話騙案上門收款認洗黑錢　辯稱事前不知事主為長者 (14:06)

31歲前警員前年12月涉電話騙案，與他人串謀向一名90歲老婦訛稱其孫子急需5萬元現金，並在上門收款時被警方當場拘捕，警誡下稱「收錢先知呃阿婆」。他今日（6日）在區域法院承認一項交替的串謀「洗黑錢」罪，另一項串謀詐騙罪獲存檔法庭。控方披露被告有多宗案底；辯方指被告在事前不知道事主是長者。法官押後案件至8月29日，以待辯方進一步求情及判刑，其間被告續還押。

被告蘇靖峰（現31歲）曾任職警員，但已遭警隊解僱。控方披露，被告先後從事侍應、地盤散工及警察等工作，家中育有3名年幼子女，及被告過往有多次案底。翻查資料，被告於2021年任職警員期間，收取賄款逾1.3萬元，洩露警方調查行動，並向同袍索取貸款約1萬元。去年他承認兩罪，被判囚4個月。

被告承認案情指，郭姓事主居於葵涌葵芳邨某單位。2023年12月5日，事主接到一通來電不明的電話，對方假扮成事主的孫子，訛稱自己出事，需要5萬元應急，並詢問事主的地址。事主出於擔心，向兒子求助，其兒子向事主表明，其孫子正在上班及很安全。

案情續指，同日警方接到報案，派員到事主單位內埋伏。事主再次收到來電，指很快會有人上門收款。其後被告現身於事主單位門外，自稱「阿瑋」及前來收款。警員隨即拘捕被告，他在警誡下招認，他按照一名身份不詳的人指示下前往單位收款，後來才知是欺騙老婦，他不知道指示他的人的聯絡方法。

控方就本案申請加刑。辯方求情指，被告感到後悔，未能照顧年幼子女，亦願向事主道歉。辯方又指，被告承認知道事件涉及詐騙，但他事前不知道欺騙對象是一名九旬老人家。

