男病人於醫院非禮女學護罪成判囚一個月　官指被告聲稱無法勃起不符專家證供 (12:22)

被告王顯平（55歲，無業）被裁定猥褻侵犯罪成。控罪指，他於2023年11月16日，在葵涌瑪嘉烈醫院E座病房的病牀猥褻侵犯X。辯方今求情指，被告患多種長期病，需定期覆診、所需的醫療支援較多，希望法官盡量輕判。

王官則引述背景報告稱，事主女子X指被告於案發時曾勃起，惟被告現時仍堅稱自己有腎病、身體狀況導致其性功能有問題、影響勃起的功能。王官續指，但專家證人稱被告的勃起功能沒問題，可見被告與專家證人的說法相違背。辯方表示在這方面沒其他補充。王官稱本案性質嚴重，加上被告經審訊後被定罪且沒悔意，法庭必須判處即時監禁，終判被告入獄一個月。

事主X於審訊時供稱，她為被告插尿喉時，被告用左手捉住她的右上臂，她隨即警告被告停止其行為，惟被告用手掃向她的背部及右胸下近胸圍位置。X把事件告訴上司。被告自辯時否認犯案，又否認曾對X說「我摸你，係因為我睇得起你」。