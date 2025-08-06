入境處反黑工拘24人　包括外傭及黑工僱主 (14:53)

被捕的4男14女年齡介乎19至54歲，包括3名現職外傭、6名逾期逗留的前外傭、5名持「行街紙」的擔保書、3名以訪客身分來港、1名是輸入勞工，大部分屬印尼、菲律賓籍。6名懷疑聘用非法勞工是餐廳的東主或負責人，全屬本地人，年齡38至49歲。

行動中，入境處派員搜查逾66個地點，包括酒樓、餐廳、零售商店、賓館、商廈、住宅單位等，撿獲圍裙、水靴、手套及手提電話等證物。

大部分懷疑非法勞工在酒樓或餐廳從事洗碗、烹飪、侍應等工作，當中發現有外傭被僱主指派到其經營的無牌賓館清潔房間、收取房費的工作。另發現有涉案外傭與僱主以偽造住址及收入證明以及虛假外傭合約向入境處申請外傭簽證，但實際上在僱主的餐廳任廚師或侍應工作。初步調查顯示，被捕非法勞工透過朋友及同鄉介紹工作，以現金出糧、時薪數十元或日薪200至500元。

高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩稱，入境處會積極繼續跟進相關調查工作，唔排除有更多人被捕及檢控，重申對從事和僱用非法勞工零容忍。