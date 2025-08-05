發展局：逾1500名政府人員應對暴雨 錄得30宗水浸及20宗山泥傾瀉報告 (22:58)

香港連續多日下暴雨，天文台今日(5日)上午5時50分發出今年第四個黑色暴雨警告信號﹐下午5時 05分改發黃色暴雨，歷時11小時15分鐘。

發展局今晚在社交媒體發文，指政府派出逾1500名人員 參與應對暴雨，包括既有前線人員，亦有駐守各部門緊急控制中心及保安局緊急事故監察及支援中心的部門及發展局同事。此外，發展局協調組織了69支工程承辦商隊伍，隨時候命以支援政府部門處理緊急事故。

局方指黑色暴雨信號下，至今全港確認有30宗水浸事故，橫跨10個區並分布於不同地點。儘管如此，以往曾經出現較為嚴重水浸的地方，例如黃大仙、柴灣等，水浸情況有明顯改善，而渠務署大都能在一至兩小時內完成處理，整體情況可控。多年來政府不斷投資防洪基建，這些基建在暴雨時發揮重要作用，減低對市民的影響。我們亦會累積經驗，檢視新出現的水浸地點及持續出現嚴重水浸的地方。