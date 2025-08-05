明報新聞網
即時港聞

發展局：逾1500名政府人員應對暴雨 錄得30宗水浸及20宗山泥傾瀉報告 (22:58)

香港連續多日下暴雨，天文台今日(5日)上午5時50分發出今年第四個黑色暴雨警告信號﹐下午5時 05分改發黃色暴雨，歷時11小時15分鐘。
發展局今晚在社交媒體發文，指政府派出逾1500名人員參與應對暴雨，包括既有前線人員，亦有駐守各部門緊急控制中心及保安局緊急事故監察及支援中心的部門及發展局同事。此外，發展局協調組織了69支工程承辦商隊伍，隨時候命以支援政府部門處理緊急事故。
局方指黑色暴雨信號下，至今全港確認有30宗水浸事故，橫跨10個區並分布於不同地點。儘管如此，以往曾經出現較為嚴重水浸的地方，例如黃大仙、柴灣等，水浸情況有明顯改善，而渠務署大都能在一至兩小時內完成處理，整體情況可控。多年來政府不斷投資防洪基建，這些基建在暴雨時發揮重要作用，減低對市民的影響。我們亦會累積經驗，檢視新出現的水浸地點及持續出現嚴重水浸的地方。
局方又表示，共接獲約20宗山泥傾瀉報告，大多屬規模較小，顯示過去40多年來，政府在提升斜坡安全的努力取得成果。樹木管理部門已完成處理43棵倒塌或有危險的樹木，並正處理另外兩宗。
連場暴雨過後，發展局轄下部門及其他相關政府部門的工作並沒有停下來，各支團隊隨即展開特別巡查，清理因暴雨下樹葉及沙泥等引致淤塞的渠道，以及識別暴雨過後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，以保障公眾安全。由於巡查需時，我們呼籲市民保持警覺，避免停留在有潛在風險的地點，若察覺有風險的情況，亦請務必向政府反映。
發展局指，現時本港天氣仍然不穩定，政府提醒市民留意最新天氣消息及交通情況報告。政府各部門人員會繼續全力進行應對及善後工作，並向有需要市民提供支援。

